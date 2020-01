Vrouw betrapt drie inbrekers KAR

19 januari 2020

14u32 0 Leuven Een vrouw heeft in haar appartement in Leuven zaterdagavond oog in oog gestaan met inbreker. Twee kompanen stonden buiten op wacht tijdens de inbraak.

De vrouw was in haar slaapkamer toen ze plots geluid hoorde in haar appartement. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was, stond een jongeman in haar appartement. De inbreker zette het op een lopen en de vrouw liep nog achter hem aan. Buiten op straat voegden twee andere mannen zich bij de inbreker en het drietal kon ontkomen. De vrouw belde de politie, maar de inbrekers konden niet meer aangetroffen worden. De inbreker was in het appartement geraakt door de voordeur te forceren, maar hij heeft de tijd niet gekregen om iets buit te maken. “Het tweetal stond waarschijnlijk op wacht terwijl hun kompaan aan het inbreken was”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.