Vrouw (70) sterft bij het instappen nadat auto vriendin bruusk achteruit rijdt Kim Aerts

27 november 2019

17u31 50

Ter hoogte van de Parkpoort in Leuven is omstreeks 15 uur een dodelijk ongeval gebeurd op de parking op de middenberm. Een 70-jarige vrouw wilde instappen in de wagen van een vriendin toen het voertuig om een nog onduidelijke reden bruusk achteruit reed. Het slachtoffer werd meegesleept, kwam klem te zitten onder het voertuig en overleefde de aanrijding niet. Haar vriendin was na het ongeval in shock. De Leuvense politie ving het slachtoffer op na het ongeluk. “De juiste omstandigheden en juiste oorzaak van het ongeval moeten nog verder onderzocht worden”, zegt Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket. Die stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. De verkeershinder was eerder gering door het ongeluk.

Het is het vierde dodelijke ongeval op goed een etmaal in het Leuvense. Dinsdag kwam in Rotselaar een 76-jarige fietsster om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen, in Haacht overleed een 74-jarige fietser na te zijn gegrepen door een vrachtwagen en in Boortmeerbeek raakte een auto met een 86-jarige bestuurder van een voetweg en belandde op zijn dak in een gracht met fatale gevolgen.