Vrouw (63) rijdt met elektrische fiets in flank auto KAR

02 juni 2019

Een 63-jarige bestuurster van een elektrische fiets uit Heverlee is zaterdagmiddag in de flank van een auto gereden toen ze het rood licht negeerde. Ze kwam reed vanuit de Hoveniersdreef richting de Geldenaaksebaan. Vermoedelijk verloor de zestiger de controle over de elektrische fiets waardoor ze niet gestopt raakte voor het rode verkeerslicht. De dame werd met een ziekenwagen naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. Ze klaagde van pijn aan het hoofd en de knie.