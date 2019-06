Vrouw (22) aangevallen door acht twintigers in Leuven ADPW

17u10 28 Leuven Een vrouw van 22 is vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag aangevallen door een groepje van acht twintigers. Het slachtoffer zou volgens getuigen op de grond geduwd zijn, waarna ze geschopt werd. Haar gsm werd volledig vernield.

“Er is bij ons inderdaad een klacht binnengekomen van die vrouw. Zij zou problemen gehad hebben met een groepje van acht mensen. De beelden zijn ondertussen opgevraagd en er is een drietal getuigen in het verhaal. Zij moeten nog verhoord worden want wat er precies gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Volgens een getuige ontstond er eerst ruzie tussen een groep van een dertigtal jongeren en een zestal twintigers. De grote groep zou zich daarbij erg agressief gedragen hebben. Zij filmden ook het hele gebeuren, stelt de getuige. Om ruzie te vermijden zou het kleine groepje een ander café hebben opgezocht. Zij werden daarbij achtervolgd door de andere groep, waarna de jonge vrouw van 22 op de grond zou geduwd zijn. Volgens de getuige werd ze bij haar haren getrokken en kreeg ze enkele schoppen terwijl ze op de grond lag. Tegelijkertijd zouden enkele jongeren dit gefilmd hebben met hun smartphone. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.