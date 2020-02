Vroeger en nu: het Brouwershuis in Leuven Joris Smets

17 februari 2020

16u10 0 Leuven Leuven is de voorbije jaren veel veranderd. In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we steden en dorpjes van weleer met het huidige straatbeeld. Met de bijgevoegde slider (witte bol op foto) kan je de beelden verschuiven. Hierboven het bekende Brouwershuis in Leuven.

Het eerste Brouwershuis werd gebouwd in 1739 en werd bij het aanleggen van de huidige Bondgenotenlaan afgebroken in 1870. Het tweede Brouwershuis werd een paar tiental meter verder in deze nieuwe straat heropgebouwd, maar werd dan weer in 1914 in brand gestoken.

Het derde (en huidige) Brouwershuis werd opnieuw een paar tiental meter verder heropgebouwd in 1923. Het werd bij wonder niet zo zwaar geraakt in 1944, in tegenstelling tot álle andere huizen op het Fochplein, of er was wellicht een vierde Brouwershuis gekomen. De gouden jaren van dit pand kenden hun einde in de jaren ‘80. Er werd dan tot inkrimping overgegaan. Het grootste deel van het pand werd Quick, en wat overbleef werd “Den Brasseur” en nadien “Café Brouwershuis”.

Enkele jaren terug sloot het café voorgoed en vandaag is heel het pand een Burger King.

Boven de grote inkom staat “ATTRITA VICTRIX RESURGO”, wat nog doet herinneren aan de overwinning en verrijzenis na de Eerste Wereldoorlog.