Vroedvrouwenpraktijk De Wolk breidt uit naar multidisciplinair centrum van zorgprofessionals Joris Smets

02 februari 2020

13u00 0 Leuven Vroedvrouwenpraktijk De Wolk is verhuisd én breidt uit. Voortaan verwelkomen en ondersteunen zij als multidisciplinair centrum in Boortmeerbeek vrouwen en gezinnen vanaf de zwangerschapswens tot jaren na de bevalling.

“ We hebben twee maanden hard gewerkt om alles in orde te krijgen”, zegt oprichtster Elke Notebaert. “We hebben het huis helemaal verbouwd om hier als multidisciplinair team aan de slag te kunnen gaan. Vorig jaar hebben we al meer dan 900 gezinnen begeleid en nu zijn we klaar voor nog meer.” Het team van vroedvrouwen en lactatiekundigen krijgt gezelschap van onder andere perinatale kinesisten, bekkenbodemtherapeuten, een psycholoog en psychotherapeuten, een voedingsdeskundige en osteopaat. Ook zullen er workshops en lessen yoga doorgaan. Zo komt er voortaan een een volledig netwerk van zorgprofessionals onder één dak om (aanstaande) moeders en hun gezin te kunnen bijstaan.