Vrijdagmarkt wordt verplaatst wegens septemberkermis JSL

03 september 2020

15u29 0 Leuven Vrijdag begint Vrijdag begint de jaarlijkse september kermis coronaproof op het Ladeuze- en Herbert Hooverplein in Leuven. Op deze locatie staat nu elke vrijdag de wekelijkse markt en daarom verhuist die voor de komende drie weken naar de Brusselsestraat, de Grote Markt en de Bondgenotenlaan.

De extra ruimte is nodig zodat de foorkramers coronaproof kunnen blijven werken. “De markt én de kermis samen organiseren ten tijde van corona is een uitdaging”, vertelt schepen van handel Johan Geleyns. “Toch zijn we er in geslaagd om alle marktkramers een plaats te geven én te zorgen voor voldoende sociale afstand. De kramen aan de rand van het Ladeuzeplein en in de straten tussen Bondgenotenlaan en het Ladeuzeplein blijven behouden. Omdat maar aan één kant van de Bondgenotenlaan marktkramen staan, loopt de rij kramen verder over de Grote Markt en in de Brusselsestraat.”

Het nieuwe parcours zorgt voor meer passage langs de handelszaken. “Zo krijgen Leuvense handels- en horecazaken extra visibiliteit”, aldus Geleyns. “In september hebben we in onze stad een schitterend en corona-veilig aanbod van handel en horeca, markt en kermis, reden genoeg om Leuven te bezoeken.”

De shoppingshuttle die op zaterdagen en koopzondagen vanuit Parking Vaartkom naar het centrum rijdt, doet dat voortaan ook op vrijdag tussen 9 en 18 uur. Bovendien wordt het weekend aanbod om 4 uur gratis te parkeren in deze parking uitgebreid naar vrijdag.