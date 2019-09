Vrienden van La Conserve organiseren benefiet zodat Leuvens Jazzcentrum kan blijven bestaan EDLL

09 september 2019

18u58 0 Leuven Het Jazzcentrum La Conserve aan de Leuvense Vaartkom heeft recent aangekondigd dat ze na drie jaar geen concerten meer gaan organiseren. Voor uitbaters Willy en Mireille werd het zonder extra financiële middelen te moeilijk. Een beslissing waar een vijftal vrienden graag een stokje voor steken. Ze organiseren binnenkort een benefiet zodat La Conserva kan blijven bestaan.

“We kunnen het risico niet meer nemen om op een avond een paar honderden euro’s te moeten bijleggen omdat er te weinig volk is”, klonk het nog een week geleden bij de uitbaters van La Conserve.

Het Leuvens Jazzcentrum stopt met haar eigen programmatie. Maar daar komt mogelijk verandering in. Een vijftal vrienden van Willy en Mireille willen een benefiet organiseren zodat het jazzcentrum kan blijven bestaan. “Onze vrienden komen hier vaak en ze vinden het erg dat La Conserve stopt. Ik apprecieer het enorm dat ze dit willen doen. Het doet me een beetje denken aan dat verhaal van De Muze in Antwerpen. Die zaak werd opgekocht door vrienden en bestaat nu nog. Het duidt er alleszins op dat mensen hier graag komen, dat is het belangrijkste”, zegt uitbaatster Mireille Robbe (56). De vrienden richtten ondertussen al een speciale Facebook-groep op, maar waar of wanneer de benefiet zal plaatsvinden wordt nog bekeken. “Ze zouden de benefiet wel ‘Conserver La Conserve’ noemen”, lacht Mireille.