Vrienden massaal aanwezig bij emotionele herdenking overleden studente in Heverlee: “Mijn hart breekt in duizend stukken” Joris Smets Esther De Leebeeck

21 januari 2020

21u22 0 Leuven Vrienden van de overleden studente Marie Boulanger (23) zijn dinsdagavond massaal samengekomen op de plaats waar het ongeluk gebeurde. Marie overleed in de nacht van zondag op maandag toen ze aan een appartementsbrand wilde ontsnappen en ongelukkig ten val kwam vanaf de 5de verdieping.

Bij een brand in een appartementsgebouw op de Naamsesteenweg in Heverlee is Marie Boulanger uit Sint-Joris-Weert begin deze week om het leven gekomen. Het vuur ontstond rond 4 uur in het appartement op de bovenste verdieping ter hoogte van de zetel. Marie en Isjana (23), de bewoonster van het appartement, werden gewekt door de rook en konden zich vervolgens in veiligheid brengen op een klein plat dak, net onder het raam. Marie probeerde naar het raam van een verdieping lager te gaan, maar kwam bij deze poging dodelijk ten val. Ooggetuige Ludwig Coppens wist Isjana te overtuigen om ter plaatse te blijven op het dak: “Ze was in paniek en wilde naar beneden springen om aan het vuur te ontsnappen”, zegt hij. “Ik heb haar kunnen overtuigen dit niet te doen en op de brandweer te wachten, die gelukkig snel ter plaatse waren om haar te redden.”

Samen gestudeerd

Marie studeerde Marketing aan de hogeschool UC Leuven Limburg. De vader van de overleden studente reageerde maandagavond heel erg aangeslagen: “Het was zo een lief meisje, ze woonde nog thuis bij mij. Ze is hier gisterenavond rond 22 uur vertrokken met een vriendin, tot dan hebben zij hier nog samen gestudeerd. Omdat ze examen hadden vandaag, gingen ze samen op het appartement van haar vriendin in Heverlee slapen vlakbij de hogeschool.”

“Een echte spring-in-het veld”

“Ik kan het nog altijd niet geloven, mijn hart breekt in duizend stukken”, zegt een vriendin van Marie. “We kenden elkaar al sinds de middelbare school. Marie stond zó goed in het leven, altijd positief en een echte spring-in-het-veld. Ze had een sterk karakter en was enorm geliefd, wat nog maar eens blijkt uit hoeveel mensen hier aanwezig zijn om haar te herdenken.”

Een man van Ghanese afkomst, met wiens dochter Marie nog 3 weken op reis is geweest in Ghana afgelopen zomer, bevestigt hoe geliefd Marie was. “Ze was een geweldig meisje. Ik heb veel foto’s van hun reis deze zomer. Op alle foto’s is ze aan het lachen en op vele is ze ook met kinderen aan het spelen. Marie was zo goed met kinderen.” Om half acht weerklonk er een prachtige cover van ‘Hallelujah’ die niemand onberoerd liet.