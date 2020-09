Vredesvlag wappert aan stadskantoor: “We blijven ijveren voor nucleaire ontwapening” Bart Mertens

21 september 2020

15u45 2 Leuven Het Leuvense stadsbestuur ijvert voor nucleaire ontwapening op de Internationale Dag van de Vrede. “We hangen de vredesvlag uit aan het stadskantoor en tonen daarmee engagement voor een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

De stad Leuven roept haar inwoners op om op sociale media mee te ijveren voor duurzame wereldvrede en nucleaire ontwapening. Het stadsbestuur lanceert die oproep niet toevallig vandaag wan het is de Internationale Dag van de Vrede. “Als lid van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede, nvdr) en als Vredesgemeente ijveren we mee voor nucleaire ontwapening en duurzame wereldvrede”, vertelt schepen Lies Corneillie (Groen). “We zijn ervan overtuigd dat steden en gemeenten een voortrekkersrol in kunnen opnemen. Bovendien drongen we er vorig jaar en bij de herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki in augustus al op aan om het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen. Die oproep herhalen we aan de toekomstige federale regering.”

Beethoven

De stad Leuven ondertekende ook de open brief voor een open en transparant debat over de aanwezigheid van kernwapens in België. Schepen Corneillie rekent op de inwoners van Leuven om mee te strijden tegen kernwapens. “We moedigen ook de Leuvenaars aan om de vredesgedachte mee uit te dragen. Dat kan door aan je profielfoto op Facebook het profielkader ‘Leuven voor VREDE’ van Mundia Leuven toe te voegen. Maar je kan ook nog verder gaan want de stad daagt iedereen uit om een eigen versie van het vredeslied (Ode an die Freude van Beethoven, nvdr) te brengen en dat te delen op sociale media met #leuvenvoorvrede en #vredesvlag.”