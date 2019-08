Vragen blijven na geweldfilmpje Oude Markt: “Waarom communiceert politie niet open?” Andreas De Prycker & Bart Mertens

09 augustus 2019

17u21 0 Leuven Het kickboksfilmpje op de Oude Markt blijft nazinderen: Lorin Parys (N-VA) reageert verbaasd op het antwoord van de hoofdcommissaris van de Leuvense politie. Die stelt dat er in de politieverslagen alleen gecommuniceerd wordt als ‘de gebeurtenis een duidelijke impact heeft zoals opgemerkt door derden of ter sprake gekomen op sociale media’. “Dat is toch de wereld op zijn kop? Dus als niemand het ziet, wordt er niet over zo’n schandalige feiten gecommuniceerd”, zo vraagt Parys zich af.

In de nacht van vorige week donderdag op vrijdag, ging een veertiger knock-out na een welgemikte kickbokstrap op de Oude Markt. Lorin Parys (N-VA) stelt zich vragen bij de berichtgeving bij de Leuvense politie. Of beter, bij het gebrek eraan. “Waarom stond het niet in de politieverslagen om aan de pers mee te delen? Als de pers het weet, moet de politie het toch ook weten”, stelt Parys.

Strafbare feiten

Eerste hoofdcommissaris en korpschef Jean-Paul Mouchaers zegt dat er geen sprake van is dat de politie feiten onder de mat veegt.

“Het feit werd als medisch noodgeval gemeld aan de dienst 112. Enkele personen die bij het slachtoffer stonden toen de politie ter plaatse kwam, spraken over een zware val en hadden geen vechtpartij opgemerkt. Op de camerabeelden van politie was niets van de feiten te zien, omdat ze niet gericht stonden op het café waar het incident zich voordeed (het toen al gesloten Café Komeet, nvdr.)”, aldus Mouchaers. “Het persoverzicht werd een paar uur later opgesteld toen er nog geen sprake was van slagen en verwondingen. De camerabeelden van het café werden in de loop van het weekend doorgespeeld aan de politie en toen was het pas duidelijk dat het om strafbare feiten ging. De interventiefiche van vrijdag werd daarop meteen aangepast. De perswoordvoerder die op zondagmorgen het persoverzicht maakte, bekijkt de interventiefiches die hij van voordien heeft niet meer, en was dus niet op de hoogte van de feiten. Bij kennisneming van de beelden is politie Leuven wel direct een onderzoek opgestart. Daarbij werd het slachtoffer verhoord”, zegt Mouchaers in een antwoord op de vraag van zowel Parys als burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

“Persberichten geven een overzicht van de belangrijkste feiten van de voorbije 24 uur. Het is dus géén volledig overzicht van alle geregistreerde feiten en interventies die zich hebben voorgedaan. De selectie van hetgeen er in het bericht komt, heeft te maken met de nieuwswaarde van de gebeurtenis. Hier wordt onder meer uitgegaan van de notie ‘in het openbaar belang’”, aldus Mouchaers.

Onbegrip

Dat laatste kan Parys niet begrijpen. “We hebben respect voor de Leuvense politiemensen op het terrein, maar stellen ons vragen over de transparantie van het stadsbestuur. Misschien kan een automatische interne communicatie van strafbare feiten naar de perswoordvoerder worden ingesteld want het kan toch niet de eerste keer zijn dat de ware toedracht van de feiten pas een dag later bekend wordt? We pleiten ervoor dat de politie niet zelf de nieuwswaarde van de feiten zou beoordelen, dat is het werk van de pers. Het feit dat anderen iets gezien hebben of dat het incident op sociale media circuleert gebruiken om in te schatten of iets al dan niet nieuwswaarde heeft, lijkt me bizar”, vindt Parys.

“De toepassing van de criteria is niet altijd even duidelijk. Zo werd afgelopen vrijdagavond (tijdens Leive Vloms, nvdr.) kort voor middernacht een andere agressieve man opgepakt door de politie. Die twintiger was buiten gezet in een café wegens het gooien met glazen. Daarna is hij met stoelen gaan gooien op de Oude Markt. Twee politiepatrouilles waren meteen ter plaatste. De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Maar in het politieverslag van zondag 4 augustus lezen we daar bijvoorbeeld niets over terwijl dit incident toch lijkt te voldoen aan de criteria die politie gebruikt om over een feit te communiceren. Nog een ander voorbeeld. Lies Verlinden, ons gemeenteraadslid, werd samen met haar vriend in de Minderbroedersstraat slachtoffer van zinloos geweld door zeven jonge mannen. Dit gebeurde op 11 november 2016. De politie kwam ter plekke maar dit voorval van agressie kwam niet in de pers tot ze het vier dagen later zelf bekend maakte. We blijven vragen stellen”, besluit Parys.