Vrachtwagenchauffeur zonder rijbewijs uit het verkeer geplukt ADPW

17 september 2019

13u05

De verkeerspolitie zette maandagnamiddag op het Engels Plein een trekker met oplegger met buitenlandse nummerplaat aan kant voor controle omdat de bestuurder in een verboden richting reed. De Belgische chauffeur, die rijdt in dienst van een Bulgaarse firma, bleek niet meer te beschikken over een geldig rijbewijs. De man had al enkele jaren niet meer voldaan aan de administratieve en medische verplichtingen om met een vrachtwagen te mogen rijden. In opdracht van het parket werd de trekker tijdelijk in beslag genomen tot de eigenaar of de chauffeur met een geldig rijbewijs langs komt. De oplegger met lading werd in opdracht van de Bulgaarse firma opgehaald door een chauffeur met geldig rijbewijs met een andere trekker