Vrachtwagen rijdt in op wagen, drie gewonden Bart Mertens

01 december 2019

14u00 0 Leuven Drie personen liepen zaterdagochtend om 10.30 uur lichte verwondingen op bij een ongeval op de Nieuwe Mechelsesteenweg.

Een wagen stond ter hoogte van de verkeerslichten met de Mechelsesteenweg stil voor het rode licht en werd langs achter aangereden door een vrachtwagen. Daardoor werd de auto tegen zijn voorligger geduwd. De vrachtwagenchauffeur stapte uit maar vertrok even later zonder zich bekend te maken. Een getuige noteerde de nummerplaat. De chauffeur wordt opgespoord. De aangereden auto was zwaar beschadigd en moest worden getakeld. De twee bestuurders van de aangereden auto’s en één passagier werden met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg voor verzorging.