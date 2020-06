Vrachtwagen kantelt op E40 in Heverlee Joris Smets

22 juni 2020

14u36 4

Op de E40 in Heverlee richting Brussel is deze middag een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen met twee aanhangwagens kantelde rond 12.30 uur in de berm. Na het ongeval bleef de verkeershinder, op een kijkfile na, redelijk beperkt. De bestuurder raakte lichtgewond en de takeldienst was snel ter plaatse. Een rijstrook werd wel even afgesloten om de vrachtwagen te takelen.