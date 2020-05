Vraag van de dag: hoe is het gesteld met het Leuvense grondwater? Bart Mertens

27 mei 2020

16u27 3 Leuven Hoe staat het grondwater ervoor in Leuven? Volgens schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) staat het grondwater erg laag. Het feit dat er amper regen is gevallen, is daar uiteraard niet vreemd aan.

“Deze droogte komt uitzonderlijk vroeg op het jaar”, zegt schepen David Dessers. “We beleven momenteel de droogste start van het hydrologische zomerseizoen in honderd jaar. Dankzij de samenwerking met AB InBev en de recuperatie van grondwater op de NMBS-werf vermijden we dat kostbaar water gebruikt wordt voor toepassingen waarvoor ook grondwater geschikt is want elke druppel telt. Binnen enkele weken gaan we nog een stapje verder en zal het opgepompte water gebruikt kunnen worden door bewoners via grote vaten met een kraantje. Zo moeten ze niet langer drinkwater gebruiken om bijvoorbeeld hun planten water te geven. Tot slot streeft de stad in alle stadsontwikkelingsprojecten en omgevingsvergunningen naar waterneutrale projecten waarbij het grondwater zoveel mogelijk op het terrein zelf gebruikt wordt of infiltreert.”