Voyeur krijgt twaalf maanden cel KAR

14 februari 2020

14u58 0 Leuven Een veertiger uit Leuven is veroordeeld tot 12 maanden cel voor voyeurisme. Ivan S. bespiedde gedurende twee jaar tientallen vrouwen op openbare plekken in het Leuvense.

Ivan S. werd vervolgd voor voyeuristische opnames van verschillende, niet nader geïdentificeerde vrouwen in Leuven van 29 februari 2016 tot 27 juni 2018. Op die laatste datum werd hij door de politie ingerekend op de Oude Markt in Leuven, nadat hij was betrapt toen hij heimelijk onder de rokken van enkele vrouwen aan het filmen was. Tijdens het verhoor gaf de man toe dat hij geregeld vrouwen onder de rok had gefilmd op de openbare weg en openbare plaatsen. Als hij de kans kreeg, deed hij dat ook met zijn buurvrouwen. Bij een huiszoeking werden honderden beeld- en videobestanden gevonden van vrouwen in een rok of kleedje. De focus lag daarbij expliciet op hun lingerie. De opnames gingen terug tot 2010 en waren netjes in mappen verdeeld. Een ander deel werd van dichtbij genomen, nadat hij de vrouwen had benaderd. Nog andere beelden toonden lichamen van vrouwen in hun tuin of woning, niet zelden bij het omkleden in de vroege of late uren. Sommige slachtoffers werden halfnaakt gefilmd. Op de zitting verklaarde de beklaagde dat hij handelde vanuit een dwangneurose, die ontstond door overprikkeling. De rechtbank oordeelde dat voor het voorkomen van recidive vooral opvolging en begeleiding nodig zijn. De straf werd met uitstel verleend, onder vijf probatievoorwaarden zoals verplichte psychiatrische begeleiding.