Voorwaardelijke celstraffen voor drugspraktijken KAR

10 oktober 2019

De strafrechter in Leuven heeft een drugsrunner veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. De man voerde heroïne en cannabis in voor verkoop in het Leuvense.

Mohammed A. en Esra K. werden vervolgd voor de invoer van hard- en softdrugs en bendevorming in 2016. Maandenlang gingen ze zich bevoorraden in Nederland. De drugs brachten ze aan de man in en om Leuven. De twee dealers werden ingerekend na maandenlange observatie. Ze werden in het bezit gevonden van drugs voor verkoop. In combinatie met uitgebreid telefonieonderzoek gingen ze tot bekentenissen over. Uit het onderzoek bleek dat Mohammed A. de eigenlijke koerier was. Esra K. trad op als zijn chauffeur tijdens de invoer en andere drugsdelicten. Haar wagen werd verbeurdverklaard.

Tijdens de zitting bleek dat beide beklaagden zich herpakt hebben. De rechtbank hield rekening met hun jonge leeftijd en schuldinzicht. Mohammed A. kreeg twee jaar cel, met uitstel voor de hele periode, en een boete van 12.000 euro. Esra K. werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 6.000 euro boete.