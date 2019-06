Voortaan verboden om heliumballonnen op te laten in Leuven Bart Mertens

24 juni 2019

19u30 2 Leuven De stad Leuven voert een verbod in op het oplaten van heliumballonnen. “We viseren daarmee zeker niet een kind dat per ongeluk zijn ballon laat vliegen, maar wel de massa-evenementen waarop ballonnen worden opgelaten. De ballonresten belanden in de natuur en in de magen van heel wat dieren”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) overweegt een verbod op het oplaten van heliumballonnen, maar de stad Leuven wacht die maatregel niet af. Vanavond wordt op de gemeenteraad een reglement goedgekeurd om het oplaten van heliumballonnen op te laten op het grondgebied van de stad. De stad wil daarmee een voorbeeld stellen en hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld zullen volgen. Schepen Thomas Van Oppens (Groen): “We viseren daarmee zeker niet een kind dat per ongeluk zijn ballon laat vliegen maar wel de massa-evenementen waarop ballonnen worden opgelaten. De ballonresten belanden in de natuur en in de magen van heel wat dieren.” In Schoten, Edegem en De Haan is zo’n verbod al een feit. In Oostende en Brussel mag het nog wel maar enkel na een aanvraag aan het stadsbestuur. Wie toch heliumballonnen oplaat –bijvoorbeeld op een trouwfeest- riskeert vanaf nu een GAS-boete in Leuven.