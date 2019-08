Voortaan organiseert LASER3000 ook lasergames in je tuin of op het werk EDLL

12 augustus 2019

11u16 0 Leuven Het entertainmentbedrijf LASER3000 pakt uit met een nieuw concept: laser on the road. Dat wil zeggen dat je het Leuvens laserbedrijf kan boeken om bij je thuis, op het werk of op een andere zelfgekozen locatie een lasergame te organiseren.

Op het werk, in de tuin, op een communiefeest, in een kasteel of burcht: alle locaties zijn goed voor het nieuwe ‘laser on the road’. Hoe gek de locatie ook is, LASER3000 richt de arena ter plaatse in met opblaasbare muren, mijnen, paletten, bruggen en nog veel meer. Een lasershooting game op locatie kan het hele jaar door georganiseerd worden en dit zowel overdag als ’s nachts. Maximum 24 spelers kunnen het tegelijkertijd tegen elkaar opnemen. Wie niet meteen een originele locatie ter beschikking heeft, kan terecht op het grote buitenterrein van Stixn in Herent.

Voor het nieuwe concept werken Stixn en LASER3000 samen voor wie nog last minute wil lasershooten. Op hun kanalen promoot Stixn ‘LASER3000 on the road’, terwijl het entertainmentbedrijf met groepen zonder locatie bij hen terechtkunnen. Een win-winsituatie dus.

LASER3000 werd in 2016 opgericht op de Bondgenotenlaan in Leuven. Sinds twee jaar heeft het bedrijf ook een arena in Hasselt. Meer informatie over LASER3000 on the road vind je op www.laser3000.be.