Voortaan ook in Leuven: de nieuwe elektronische identiteitskaart mét vingerafdruk EDLL

22 januari 2020

10u30 0 Leuven In het stadhuis van Leuven heeft schepen van burgerzaken Dirk Vansina (CD&V) vanochtend de eerste elektronische identiteitskaart met vingerafdruk uitgereikt aan Bart Vrancken, diensthoofd eID bij de FOD Binnenlandse Zaken en tevens inwoner van Leuven. Met de aangepaste lay-out voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels om identiteitscontroles efficiënter te maken.

De nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken wordt op dit moment uitgerold in een aantal testgemeenten. Ook Leuven is kandidaat proefgemeente en start vanaf vandaag met de verspreiding van de nieuwe eID. Wie dus binnenkort een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen, krijgt een nieuw exemplaar in de plaats en moet daarvoor zijn vingerafdruk afstaan. “Enkel de registratie van de vingerafdruk wordt toegevoegd aan de procedure. Maar dat was voordien ook al het geval voor de paspoorten en al verschillende jaren voor de identiteitskaarten van niet-Belgen. Omwille van een Europese richtlijn worden die dus nu ook van de Belgen afgenomen", verduidelijkt schepen Vansina.

Het nieuwe design vervangt het huidige, dat als sinds 2002 van kracht is. Zo worden er andere kleuren gebruikt en staat de foto links in plaats van rechts op de kaart. Als nationaliteit wordt niet langer ‘BELG’ maar wel ‘BEL’ vermeld. Met de aangepaste lay-out voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels om identiteitscontroles efficiënter en optimaler te maken. “In de nieuwe eID is een extra bescherming ingebouwd. Op de kaart is een geperforeerde foto gegraveerd, met dezelfde contouren als van de pasfoto. Ook het controlegetal van het rijksregisternummer is erin verwerkt. Het gebruik van deze techniek maakt manipulatie en identiteitsvervalsing onmogelijk”, zegt Bart Vrancken, diensthoofd eID bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor de Leuvenaars verandert er overigens weinig. Enkel wanneer je identiteitskaart dreigt te vervallen, krijg je automatisch het nieuwe type. Leuvenaars wiens huidige identiteitskaart nog enkele jaren geldig is, hoeven zich geen zorgen te maken. Ook de prijs blijft gelijk. “Het zal zo’n 30 jaar duren vooraleer iedereen is overgeschakeld naar de nieuwe eID. Dit omdat de identiteitskaarten van 75+’ers 30 jaar geldig zijn. We willen die categorie mensen niet vervroegd laten komen", aldus Bart.

Er is wel een wijziging in de procedure van de afhaling. “Sinds het begin van het jaar zijn er twee procedures om een identiteitskaart af te halen. De eerste procedure voorziet de normale periode, waarbij je na twee of drie weken uw nieuwe identiteitskaart kan afhalen. Vervolgens bestaat er de spoedprocedure die het mogelijk maakt om na één dag de nieuwe kaart af te halen. Vroeger bestonden er drie procedures, maar de spoed en super spoed-procedure zijn vanaf nu samengevoegd”, aldus de schepen.