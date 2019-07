Voormalige spits Bjorn Ruytinx keert terug naar OHL als ambassadeur EDLL/KAR

25 juli 2019

19u27 12 Leuven Bjorn ‘El Toro’ Ruytinx wordt officieel het nieuwe boegbeeld van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven. De voormalige aanvaller neemt de rol van OHL-ambassadeur op zich.

Oud-speler Bjorn Ruytinx (38), die 10 jaar lang voetbalde aan stadion Den Dreef, wordt de nieuwe OHL-ambassadeur. De nieuwe taak van ‘El Toro’ is als volgt: bij thuismatchen zal de ambassadeur de voormalige OHL-spelers ontvangen en hen begeleiden op wedstrijddagen. Bjorn Ruytinx zal de club vanaf nu ook vertegenwoordigen bij de fans en op speciale gebeurtenissen. Vrij opvallend, want ‘El Toro’ keert op die manier terug naar zijn oude nest. Bjorn speelde 10 jaar lang als spits bij OHL en leidde de club van derde klasse naar de Belgische eerste klasse.

“Wie denkt aan OHL denkt aan Bjorn. De keuze was vrij voor de hand liggend. We bestaan nog maar 17 jaar en 10 jaar daarvan was hij onze aanvaller. Bjorn was ook meermaals al te gast in het stadion. Zoals ook hij zegt: we willen als club vooruit met dit nieuwe project ”, aldus OHL-perswoordvoerder, Roel van Olmen.

Contructieve gesprekken

Ondanks dat Bjorn met het vorige bestuur in de clinch lag, heeft hij naar eigen zeggen met het nieuwe bestuur constructieve gesprekken gehad. “Ik ben super fier om hier terug aan Den Dreef te staan. Ik heb heel veel gesprekken gehad met het nieuwe bestuur en ik geloof ongelofelijk hard in dit nieuwe OHL. Ik zal vanaf volgend jaar bij iedere thuismatch te zien zijn als jullie nieuwe ambassadeur”, verkondigt Bjorn Ruytinx in een videoboodschap. Sinds januari dit jaar kent de club ook een nieuwe CEO in Peter Willems.

Vooruit kijken

“Naar de supporters toe vind ik dit een zeer goed idee, omdat Bjorn terug thuis komt. Ik hoop dat hij zijn taak met volle moed zal aanvatten en dat hij voor nog meer supporters zal zorgen in het stadion. Hij is niet weggegaan in volle glorie, maar dat is verleden tijd. We kijken nu vooruit”, zegt supporter Peter Desmet, die al 15 jaar betrokken is bij OHL.

Als eerbetoon vernoemt OH Leuven Tribune 4, de spionkop, naar de voormalige kapitein. De fans zullen in samenspraak met de club beslissen hoe de tribune juist zal heten en hoe die eruit zal zien. De eerste speciale gebeurtenis waar Bjorn Ruytinx zijn intrede als ambassadeur zal maken is op de fandag nu zaterdag 27 juli. Hij zal aan tribune 4 handtekeningen en foto’s uitdelen.