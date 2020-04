Voormalige eigenaar Het Zottekot zamelt geld in voor UZ Gasthuisberg JSL

10 april 2020

14u43 0 Leuven Peter Vanderveken -alias dj Peter Van Wijck-, de voormalige eigenaar en dj van discotheek het Zottekot in Haasrode en Halen, heeft de opbrengst van een actie die hij zelf op poten zette geschonken aan het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hij draaide sinds 14 maart verschillende keren plaatjes tijdens een livestream en wist daarmee 1770 euro te verzamelen voor de strijd tegen corona.

Het Zottekot heeft nog steeds veel fans, dat weet ook vroegere uitbater Peter Van Wijck. Hij heeft zich sinds 14 maart ingezet voor de strijd tegen corona en draaide verschillende keren plaatjes tijdens livestreams op Facebook en Twitch. De speciale dj-sets in de stijl van Het Zottekot waren een succes: er werd 1770 euro verzameld dat nu integraal naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gaat. “Ik weet wat het is om ziek te zijn”, zegt Peter Van Wijck. “Wat we nu meemaken is heel erg. De mensen die nu aan de frontlinie staan in de strijd tegen corona verdienen dan ook alle steun. Ik ben iedereen heel dankbaar voor hun donaties, zelf heb ik ook 250 euro bijgelegd. Er waren veel fans van Het Zottekot bij.”