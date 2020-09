Voormalig UCLL-docent (48) krijgt 12 maanden voorwaardelijk voor aanranding en belaging van zijn studentes Kim Aerts

16u26 1 Leuven Een voormalig docent van de Leuvense hogeschool UCLL is veroordeeld tot 12 maanden met uitstel voor aanranding en belaging van studentes. Wim V.O. (48) stuurde hen seksueel getinte berichten en een keer kon hij ook zijn handen niet thuishouden. In de school werd hij vier jaar geleden op non-actief gezet. Uiteindelijk hield de veertiger de eer aan zichzelf en diende hij zijn ontslag in.

Wim V.O. doceerde onder meer statistiek aan de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) in het collegejaar 2015-2016. Gedurende die twee jaar benaderde hij verschillende studentes als doelgroep voor zijn bedenkelijk onderzoek. Maar de inhoud van die enquêtes liet soms weinig aan de verbeelding over. In de vragen peilde hij naar de kleur van het schaamhaar of naar de geilheid bij sommige vrouwen als ze zichzelf naakt voor de spiegel zagen. Maar het bleef niet bij die dubieuze experimenten. De veertiger maakte misbruik van zijn machtspositie en zou ook een keer fysiek over de schreef zijn gegaan.

Interne melding

De hogeschool bevestigt dat ze in april 2016 intern een melding kreeg met betrekking tot overschrijdend gedrag van de docent. De hogeschooldirectie startte daarop een interne procedure en besliste na grondig onderzoek dat er voldoende redenen waren om de samenwerking met V.O. onmiddellijk stop te zetten. De docent werd geschorst. Nadien nam hij zelf ontslag. De veertiger werd nu veroordeeld door de correctionele rechtbank voor eenmalige aanranding en feiten van belaging over een langere periode.

We erkennen dat wij, als organisatie, niet immuun zijn hiervoor. We erkennen dat we de betrokken jonge mensen hiertegen niet hebben kunnen beschermen” Reactie UCLL

De voormalig docent kreeg 12 maanden cel met probatie-uitstel. Zo mag hij geen contact meer zoeken met de slachtoffers en mag hij geen functie meer uitoefenen in het onderwijs. Als het gerecht dat wenst moet hij ook zijn multimedia laten controleren. De voorwaarden gelden gedurende vijf jaar. Voor diezelfde periode werd hij ook uit zijn rechten ontzet. Voor misbruik van elektronische communicatie werd de man vrijgesproken.

Er zouden minstens zes namen van slachtoffers in het dossier zitten. De drie vrouwen die de kat de bel aanbonden, stelden zich burgerlijke partij op de zitting. Twee van hen lazen met een krop in de keel een brief voor tijdens het proces. Een van hen voelde nog altijd “haat, verdriet, walging en schaamte.” Terwijl een andere studente destijds bang was om nog naar school te gaan. “U heeft mij in een hoekje geduwd om mij klein te maken”, las de vrouw voor op de zitting. Een van de slachtoffers zag ook haar relatie afspringen door de feiten.

Knuffelbeer

De verdediging van de man vroeg de vrijspraak en stelde dat haar cliënt een hoog knuffelgehalte bezat en dat er niets strafbaar gebeurd was. Maar daar volgde de rechtbank niet.

UCLL betreurt de feiten in een communiqué. “Zorg voor slachtoffers komt altijd op de eerste plaats en daarbij hoort erkenning. In het taaie proces van heling is dit nodig. Wij moeten als instelling erkennen dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag is gepleegd binnen onze muren. We erkennen dat wij, als organisatie, niet immuun zijn hiervoor. We erkennen dat we de betrokken jonge mensen hiertegen niet hebben kunnen beschermen”, luidt het in een mededeling van de hogeschool.

U heeft mij in een hoekje geduwd om mij klein te maken Slachtoffer ter zitting

“Deze zaak treft ons in het hart: het is niet wie we willen zijn. Maar de realiteit dwingt ons tot nederigheid en waakzaamheid. Ook al is er een preventiebeleid binnen de hogeschool, ook al is er een meldpunt en begeleiding: het doet ons als organisatie en gemeenschap nadenken en beseffen dat we nooit tevreden mogen zijn met ‘louter’ maatregelen, dat dit werk nooit af is.”

Meldpunt

De hogeschool geeft nogmaals mee dat via het intranet een meldpunt beschikbaar is voor verontrustende situaties te signaleren. “Ze kunnen rekenen op maximale discretie en krijgen advies of hulp op maat. Dit kan gaan van het louter op verhaal komen bij de vertrouwenspersoon enerzijds tot – aan de andere kant van het spectrum -- het verstrekken van informatie indien de betrokkene klacht wil indienen.”