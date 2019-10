Voormalig portier Oude Markt gaat boekje te buiten KAR

03 oktober 2019

18u08 0 Leuven Een voormalig portier van de Leuvense Oude Markt is veroordeeld tot een jaar cel voor slagen en verwondingen. M.N. liet zich in 2018 meermaals opmerken door slagen uit te delen in de buurt van de Oude Markt.

N. speelde in het verleden zijn vergunning als portier kwijt. “Toch profileert hij zich nog steeds als portier”, merkte de rechter in het vonnis op. Hij deelde aan feestvierders vorig jaar rake klappen uit, vaak zonder enige aanleiding. De slachfoffers lieten zich in sommige gevallen niet toen en riepen wettige zelfverdediging in. Camerabeelden van de vechtpartijen bevestigden hun versie. Over het hoe en het waarom kon de rechter geen vragen stellen aan N. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij kreeg bij verstek een celstraf van 1 jaar en een geldboete van 800 euro.