Voormalig pand van Maroq Unie wordt omgetoverd tot circulaire kerst pop-up

EDLL/BMK

02 december 2019

16u47 0 Leuven Het voormalig pand van Maroq Unie in de Tiensestraat krijgt een nieuwe invulling. Woensdag opent er officieel een circulaire kerst pop-up. Het idee komt van HetVindingrijk en MAAKbar. Van duurzame vazen tot kerstlampjes: in de kerst pop-up kan je tijdens de maand december creaties kopen van verschillende circulaire initiatieven. Daarnaast staan er ook tal van upcycling workshops op het programma.

In het voormalig pand van lederwinkel Maroq Unie opent Evy Puelinckx van HetVindingrijk samen met MAAKbar een tijdelijke kerst pop-up. Opvallend: Evy is de dochter van een van de vorige uitbaters Herman Puelinckx. “Maroq Unie was voor veel Leuvenaars een monument, maar voor mij betekent het nog veel meer. Het bedrijf zat drie generaties in onze familie. Met de pop-up bied ik enerzijds een circulair initiatief aan tijdens de kerstperiode en zet ik anderzijds de familietraditie op mijn manier verder”, aldus Evy. Het pand van Maroq Unie werd verkocht en krijgt in januari een nieuwe invulling. De kerst pop-up is er nu tijdelijk tot en met 22 december.

Duurzame creaties

Dat er in onze maatschappij veel wordt geconsumeerd, staat buiten kijf. In de circulaire economie probeert men met afval en overschotten nieuwe en duurzame creaties te maken. “We gaan gebruikte of ongebruikte materialen inzetten om nieuwe spullen te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld lampjes uit resten hout of potjes en vazen die gemaakt zijn met de armen en benen van kapotte speelgoedpoppen. We mikken voornamelijk op decoratieve objecten uit afvalmaterialen”, aldus Evy. “Daarnaast bieden we ook spullen die eenmalig gebruikt werden bij een fotoshoot en hebben we een ‘geefkast’ met kerstmateriaal. Mensen die hun kerstmateriaal beu zijn mogen dat brengen”, voegt Evy er nog aan toe. Wie op zoek is naar een uniek en circulair kerstcadeau moet tijdens de maand december dus in de kerst pop-up in de Tiensestraat zijn.

Officiële opening

Woensdag 4 december wordt de kerst pop-up officieel geopend. Iedereen is welkom vanaf 19 uur in de Tiensestraat 9 in Leuven. Nadien zal de kerst pop-up open zijn van woensdag tot zondag, telkens tussen 14 uur en 20 uur.