Exclusief voor abonnees Voormalig Leuvens burgemeester Louis Tobback (82) over de coronacrisis: “Ik heb geen schrik, onkruid vergaat niet” Kranige tachtigers in tijden van corona: Louis Tobback, Willy Kuijpers en Mark Eyskens Bart Mertens

18 april 2020

06u00 0 Leuven Tachtigers behoren ontegensprekelijk tot de risicogroep in de corona-epidemie. Hoe heeft COVID-19 impact op hun leven? Zit de angst er goed in ondertussen? Of nemen ze het leven zoals het komt en in het slechtste geval gaat? HLN Leuven sprak met drie bekende kranige tachtigers uit onze regio: Louis Tobback, Mark Eyskens en Willy Kuijpers. Bij de voormalige Leuvense burgemeester Louis Tobback (82) is er alvast geen sprake van angst voor het coronavirus. “Onkruid vergaat niet”, klinkt het.

Om maar meteen met de essentie te beginnen: hoe gaat het ermee?

“Tja, goed eigenlijk. Ik zie amper nog volk, maar verder mag ik zeker niet klagen. Ik ben nog altijd gezond en voel me fit. Ik neem aan dat dat het belangrijkste is in deze corona-epidemie. Als ik dan toch eens op straat kom, zie ik een surrealistisch tafereel. Er is zo goed als niemand en het is vooral heel stil. Die stilte ligt me wel moet ik toegeven. Zoals ik al had gepland na mijn afscheid als burgemeester hou ik me nu veel bezig met mijn archief op orde te krijgen. Mijn bureau zal niet meer te herkennen zijn na de corona-epidemie. En uiteraard volg ik de ontwikkelingen van de epidemie en de politieke actualiteit op de voet. Het zijn enorm boeiende tijden.”

