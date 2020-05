Voormalig KU Leuven student aan het hoofd van wereldwijd onderzoekscentrum AB InBev David De Schutter volgt Rodrigo Sozo op EDLL

20 mei 2020

13u25 0 Leuven De voormalige KU Leuven doctoraatsstudent David De Schutter heeft sinds begin deze maand de leiding over het wereldwijde onderzoekscentrum van bierreus AB InBev. Als hoofd van het Global Innovation & Technology Center (GITEC), tegenover de hoofdzetel in Leuven, is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe bieren.

David De Schutter volgt Rodrigo Sozo op als hoofd van het Global Innovation & Technology Center (GITEC) in Leuven. Sozo verlaat het bedrijf na 25 jaar. Hiermee krijgt een Belg de leiding over het wereldwijde onderzoekscentrum van ‘s werelds grootste bierbrouwer. De bio-ingenieur die aan de KU Leuven ook een doctoraat in bierbrouwen behaalde, mag zich voortaan ‘global vice president’ van GITEC noemen. Hij leidt er een internationaal team van een 150-tal wetenschappers en ingenieurs en is verantwoordelijke voor de ontwikkeling van nieuwe bieren.

Loopbaan

De Schutter is al sinds 2012 aan de slag bij AB InBev in Leuven, voordien werkte hij bij Procter & Gamble. Hij ging er aan de slag als Product & Process Development Specialist binnen GITEC en hielp mee aan de innovatieve ontwikkeling van de eerste generatie niet-alcoholische bieren zoals Jupiler 0,0%. Nadien werd hij binnen GITEC directeur voor procesontwikkeling. Zo ontwikkelde hij een techniek om milieuvriendelijker te brouwen. De techniek zorgt namelijk voor gasbellen zonder te koken en staat de brouwer wereldwijd toe om te brouwen met minder hitte, minder water en minder CO2-uitstoot. De nieuwe techniek wordt vandaag in ruim 50 AB InBev-brouwerijen toegepast en is een belangrijke manier om zijn CO2-uitstoot tegen 2025 te verlagen met 25%. In 2017 promoveerde De Schutter tot R&D-directeur voor Europa.

Innovatiecentrum

AB InBev omschrijft het innovatiecentrum als de ‘plek waar eeuwenoude biertraditie en de nieuwste technologieën samenkomen’. De bierreus ontwikkelt er nieuwe bieren, werkt er aan verbeterde brouwprocessen en aan duurzame verpakkingen. Ook herbergt het centrum de grootste collectie gist, met 1.500 giststammen. “De rol van GITEC als wereldwijd R&D-centrum is cruciaal om als bierbrouwer te blijven groeien. Het consumentengedrag verandert razendsnel. Het is dus van belang om die consument relevante producten te blijven aanbieden en daarin is onze innovatieve rol zeer belangrijk”, zegt David De Schutter. “Dat ik nu de kans krijg om de leiding te nemen over deze inspirerende groep van mensen, maakt me enorm trots. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn team de toekomst van AB InBev nog meer vorm te geven, dankzij een mix van innovatie en duurzaamheid.”