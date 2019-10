Voormalig cipier riskeert zes maanden cel omdat ze vodka de gevangenis binnensmokkelde KAR

09 oktober 2019

18u28 1

Een voormalig cipier van de Leuvens Centraal riskeert zelf zes maanden celstraf voor omkooppraktijken. De vrouw onderhield een relatie met een gedetineerde die een lange celstraf moest uitzitten. Zo smokkelde ze wodka binnen in een plastic fles en zou ze de gevangene op de hoogte hebben gehouden wanneer er een gsm-sweeping in de cel stond te gebeuren. Volgens het parket hielden de twee er een seksuele relatie op na binnen de gevangenismuren, maar dat werd ontkend door de advocaat van de gedetineerde. “Het ging om nu en dan eens een kus of een omhelzing”, aldus de raadsman. Hij betwijfelde of er sprake was van omkoping omdat de vrouw er dan persoonlijk voordeel zou moeten hebben uitgehaald. En dat is volgens de verdediging niet het geval. “Als ik iemand graag zie dan hoef ik niets in de plek te hebben”, zou de vrouw tijdens haar verhoor verklaard hebben. De vrouw stuurde haar kat naar de rechter. In de gevangenis werd ze aan de deur gezet. Voor de gevangen werd eveneens zes maanden celstraf gevraagd. Zijn advocaat vroeg een werkstraf. Vonnis over een maand.