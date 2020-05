Voorbereidende werken afbraak verpleegsterschool gestart EDLL

03 mei 2020

12u04 0 Leuven Projectontwikkelaar Resiterra is gestart met de voorbereidende werken aan de sloop van de oude verpleegsterschool in Leuven. De 90-jarige lindeboom op het binnenplein moest er als eerste aan geloven.

In november vorig jaar ontving projectontwikkelaar Resiterra van de stad Leuven een sloopvergunning voor de verpleegsterschool. De afbraakwerken kaderen in de uitbouw van de nieuwe stadswijk Hertogensite. Maar dat is al geruime tijd niet naar de zin van het Leuvens Historisch Gemeenschap. De verpleegsterschool heeft voor hen een zeer emotionele symboolwaarde. Na de vergunning van stad Leuven gingen ze in beroep bij de provincie. Maar ook de provincie keurde de vergunning nu goed. Resiterra gaf op zijn beurt groen licht voor de voorbereidende werken.

Lindeboom

De aannemer is intussen gestart met de 90-jarige lindeboom op de binnenplaats om te hakken. Het Leuvens Historisch Genootschap, Natuurpunt, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud én omwonenden tekenden nog bezwaar in tegen de boomkap, maar zonder succes. De boom werd als eerste geveld. Al kan Het Leuvens Historisch Genootschap ook nu nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.