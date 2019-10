Voor tweede nacht op rij inbraak bij apotheek ADPW

24 oktober 2019

Inbrekers hebben voor de tweede nacht op rij toegeslagen in een apotheek in het Leuvense. In de nacht van woensdag op donderdag sloegen ze het raam van apotheek Multipharma op het Baron August de Becker Remyplein in. Vervolgens namen ze de inhoud van de kassa mee. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De nacht voordien werd er ingebroken in een apotheek in de Parkstraat in het centrum van Leuven. De indringers raakten binnen langs de achterzijde van het pand. Ze gingen er vandoor met het wisselgeld dat in de kassa aanwezig was. “Het gaat om dezelfde modus operandi. Wij onderzoeken of het om dezelfde daders gaat”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Begin juli werd in de Diestsestraat nog ingebroken bij apotheek Raf Bex. Twee inbrekers forceerden de rolluiken van de zaak en konden zo naar binnen kruipen. Ze gingen aan de haal met de kassa, waar enkel wat kleingeld in zat.