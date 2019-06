Voor gebouw afgebroken wordt: Leuvenaars Stéphanie en Andreas openen nieuwe pop-upbar in verlaten klooster van de Broeders van Liefde EDLL

03 juni 2019

18u55 0 Leuven Op zaterdag 15 juni opent café Bar Bleu de deuren in het verlaten klooster van de Broeders van Liefde in Leuven. Het is de eerste en meteen ook laatste keer dat de bar opent, aangezien de site begin 2020 wordt omgebouwd tot een appartementencomplex.

Tot en met 15 oktober vind je voortaan in de Brusselsestraat in het verlaten klooster van de Broeders van Liefde Bar Bleu. Een gezellig pop-up café met een adembenemende binnentuin. Het Leuvens koppel Stéphanie Jager (33) en haar vriend Andreas De Boever (35) starten met hun evenementenbureau Footstrap het project.

Zelf alles investeren

“Er werd ons gevraagd of wij een tijdelijke invulling wilden voorzien voor het klooster, dat behoort tot projectontwikkelaar Ion. Aangezien wij met Footstrap, ons evenementenbureau, wel vaker pop-upbars organiseren leek ons dit een uitdagend nieuw project. Het is interessant voor ons, maar ook voor de projectontwikkelaar en voor de buurt om dat hier wat op te knappen”, aldus Stéphanie. Het koppel zorgt volledig zelf voor de investering. “Dat wil ook zeggen dat wij alles brandveilig moeten maken, noodverlichting moeten voorzien, stroom en water aansluiten en dat is allemaal niet zo evident. Er komen altijd meer kosten bij dan voorzien”, aldus Andreas. In de bar binnen kunnen 100 mensen zitten en op het terras van de binnentuin is er plaats voor 300 mensen.

Voor de inrichting werken we met tweedehands meubels van het Spit en planten van Plek. Ginger & Ginger zorgen voor veldbloemen op tafel en in de inkomhal. Leuvense street-artiesten Bisser en Hans Geyens zullen vervolgens een kunstwerk maken op de muren, er worden lichtjes en lampionnen gehangen en we zorgen nog voor meubels uit paletten. Het gaat hier dus heel gezellig worden Stéphanie Jager

Stéphanie en Andreas willen vooral samenwerken met lokale Leuvense ondernemers om Bar Bleu verder uit te bouwen. “Voor de inrichting werken we met tweedehands meubels van het Spit en planten van Plek. Ginger & Ginger zorgen voor veldbloemen op tafel en in de inkomhal. Leuvense street-artiesten Bisser en Hans Geyens zullen vervolgens een kunstwerk maken op de muren”, aldus Stéphanie.

Naast iets drinken kan je ook chillen in de binnentuin en smullen van eten dat voorzien wordt door restaurant Optimist. Hier en daar zullen er special acts, kinderanimatie en dj’s de revue passeren. De binnentuin zal het terras worden. “Hier worden lichtjes en lampionnen gehangen en we zorgen nog voor meubels uit paletten. Het gaat hier dus heel gezellig worden”, zegt Stéphanie.

Oude kapel te huur voor activiteiten

De verlaten kapel is bovendien te huur tijdens de sluitingsdagen van maandag tot woensdag. “Particulieren of bedrijven kunnen de oude kapel huren voor activiteiten zoals marktjes, vergaderingen, een akoestisch concert en noem maar op. Het biedt veel mogelijkheden want het is hier heel zeer rustig”, aldus Stéphanie.

Voorlopig blijft Bar Bleu open tot en met 15 oktober, maar een verlenging tot het einde van het jaar is nog niet uitgesloten. “In principe kunnen we langer open doen, maar dan moeten we wel nog investeren in verwarming en een stedenbouwkundige aanvraag indienen. Dat valt nog te bekijken”, zegt Andreas. In het voorjaar van 2020 moet de bar sowieso alweer sluiten want dan start de bouw van het wooncomplex.

Bar Bleu is open van donderdag tot en met zondag van 17 uur tot middernacht.