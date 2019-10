Voor de restauratie werd 400.000 euro ingezameld: Watermolen aan kasteel van Arenberg krijgt grondige opknapbeurt EDLL

30 oktober 2019

13u28 0 Leuven De langverwachte restauratiewerken aan de watermolen van het Kasteel van Arenberg zijn vandaag gestart. Na een resem opknapbeurten werd het hoogtijd voor een grondige restauratie van de wielen en het sluissysteem. Kostprijs? Zo’n 400.000 euro. De KU Leuven investeerde 200.000 euro. Het overige bedrag moest via een fondsenwerving verzameld worden. En dat streefbedrag is na 1,5 jaar opgehaald.

De eerste historische bron over de watermolen in het Kasteelpark van Arenberg dateert van voor 1286. De watermolen is daarmee een van de oudste molens in Vlaanderen. “De molen staat vlak naast het Kasteel van Arenberg en de twee zijn al sinds de vroege middeleeuwen met elkaar verbonden. Het is een van de belangrijkste monumenten van de Universiteit en de stad Leuven”, zegt Joris Snaet van divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud van de KU Leuven.

De molen kreeg al regelmatig opknapbeurten, maar in 2017 drong een grondige restauratie zich op. Vooral de wielen en het sluissysteem functioneren niet meer. “De molen is nu ongeveer 50 jaar uit gebruik en volledig vervallen: de radar is verwoest, het mechanisme binnenin is weggenomen en het radarsysteem aan de buitenkant ziet eruit als een ruïne”, aldus Joris.

Groene energieopwekking niet mogelijk

Aanvankelijk waren er plannen om de molen opnieuw te laten functioneren en te gebruiken om groenen energie op te wekken. “Een viertal jaar geleden waren er berekeningen waaruit bleek dat de opstart van de watermolen de productie van groene energie van de Universiteit zou verdubbelen”, zegt Joris. Maar daarvoor zou een ingrijpende aanpassing van de stroming van de Dijle nodig zijn, met verregaande ecologische gevolgen voor onder meer natuurgebied De Doode Bemde. “Wat velen niet weten, is dat de watermolen niet functioneert via waterstroom, maar via een stuwdam. Stel dat wij de molen weer in gebruik zouden nemen, met dat opgestuwde water, zou het natuurgebied compleet onder water komen te staan”, aldus Joris. Daarom is de geplande restauratie louter esthetisch en zal de molen enkel ‘freewheelen’ op de kracht van het water. “Via stenen op de bodem gaan we wel proberen een stuwing te creëren”, zegt Joris.

Fondsenwerving

Het kostenplaatje van dit restauratieproject bedraagt zo'n 400.000 euro. “Dat was een probleem. Als je energieopwekking versus restauratiekosten nam, zouden de restauratiekosten na 25 jaar terugverdiend zijn. Maar dat aspect viel weg”, zegt Joris. De restauratie wil de oude watermolen nu dus vooral bewaren als historische blikvanger. KU Leuven besliste om 200.000 euro te investeren in de renovatie en het overige bedrag moest bij elkaar gesprokkeld worden via de fondsenwerving ‘red de molen’. Die startte in 2017 en na anderhalf jaar is het streefbedrag uiteindelijk opgehaald.

De aannemer is vandaag gestart met het rad van de watermolen weg te takelen. Begin 2020 zouden de werken af zijn.