Voltallige Leuvense gemeenteraad reageert op gewelddadige video: “Pleidooi voor verdraagzaamheid” Bart Mertens

31 augustus 2020

19u00 0 Leuven De voltallige Leuvense gemeenteraad geeft een duidelijk signaal voor meer verdraagzaamheid en tegen elke vorm van discriminatie. De gemeenteraadsleden beginnen daarom de zitting van vanavond met een verklaring over alle partijgrenzen heen. Het initiatief is een reactie op de schokkende video met zinloos geweld in Kessel-Lo die veel ophef veroorzaakte.

Twee weken geleden zagen we een schokkende Facebookpost over geweld tussen jongeren. Dit zou plaatsgevonden hebben in Leuven. Daarom kozen we ervoor om tijdens dit voorwoord verdraagzaamheid centraal te stellen”, aldus de fractieleiders van alle partijen in de Leuvense gemeenteraad. “Met deze gemeenschappelijke verklaring wil de voltallige gemeenteraad van Leuven een signaal geven dat wij staan voor verdraagzaamheid en tegen elke vorm van discriminatie en geweld gekant zijn. Onrecht tegen personen omwille van wie ze zijn, of het nu gaat om afkomst, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of omwille van een familiale band … kunnen we niet en zullen we nooit aanvaarden. Leuven is een open en verdraagzame stad waar iedereen welkom is.”

Tegelijkertijd doen de leden van de Leuvense gemeenteraad ook een oproep aan slachtoffers van geweld. “Als slachtoffer de stap zetten om klacht in te dienen, is niet vanzelfsprekend. Toch is het belangrijk dat iedereen die zich niet welkom voelt in onze stad dit kenbaar blijft maken. Slachtoffers van geweld kunnen steeds aangifte doen bij de politie.”

