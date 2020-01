Volleybalclub BDO legt vrouwen in de watten KAR

19 januari 2020

Volleybalclub BDO heeft zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Decospan Volley Team Menen een ladiesnight georganiseerd. De vrouwelijke fans betaalden zes euro om te komen kijken. Voor die prijs kregen ze ook een pastabeker, een glas cava of een cupcake. Verder konden ze genieten van heel wat randanimatie zoals gratis make-up, gelaatsverzorging en het laten lakken van de nagels. Er waren verschillende standhouders zoals So Sophie en Mamzel. De eerste honderd dames kregen een goodiebag mee naar huis. Tijdens de tombola werd ook een weekendje weg met een Mercedes cabrio verloot. Het verlies van BDO tegen Menen was de enige domper op het feestje. Ze gingen met 0-3 de boot in tegen de West-Vlamingen.