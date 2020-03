Volle parking bij Aveve in Wilsele: “Bloemen brengen vreugde in donkere tijden” Bart Mertens

19u00 7 Leuven Plantenzaak Aveve op de Aarschotsesteeweg in Wilsele was vandaag een populaire bestemming voor heel wat mensen. Daar zat het zonnetje voor veel tussen want heel wat mensen beginnen stilaan te denken aan de lente, zelfs in deze moeilijke tijden. “Bloemen brengen vreugde in het leven, zeker in een donkere tijd zoals we die nu beleven”, zegt Juliette Exelmans.

De coronacrisis slaat hard toe bij heel wat handelaars in onze regio. Veel zaken beslisten op eigen houtje al om de deuren ook op weekdagen te sluiten wegens een gebrek aan klanten. Anderen zetten dan weer volop in op de online verkoop van hun producten. Bij plantencentrum Aveve is dat voorlopig niet aan de orde want de parking van de bekende zaak langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele liep vandaag vlot vol. Dat leverde bij momenten lange wachtrijen op aan de kassa. Ook Juliette Exelmans en haar echtgenoot Willy Janssens kwamen bloemetjes kopen in Aveve. Het tuincentrum nam overigens maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en aanvaardt geen betalingen in cash geld.

“We komen eigenlijk van een begrafenis en we passeerden hier”, aldus het koppel uit Korbeek-Lo. “Het leek ons een ideaal moment om bloemetjes te kopen voor de tuin. Bloemen brengen vreugde in het leven en zeker in een donkere tijd zoals we die nu beleven. Deze mooie viooltjes krijgen alvast een plaats aan ons tuinhuis. We zijn duidelijk niet de enigen die op deze zonnige dag een bezoekje brengen aan het plantencentrum.” Overigens valt het ook op dat heel wat mensen heel bewust ervoor kiezen om meer te wandelen de voorbije dagen. Dat is onder meer het geval in Abdij van Park in Heverlee maar ook in het provinciedomein in Kessel-Lo. Het blijft maar de vraag of het nog mogelijk zal zijn om de rustgevende buitenlucht op te zoeken indien de federale overheid zou besluiten tot een harde of zachte lockdown.