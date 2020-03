Volkscafé Leuven Central gaat bolognaisesaus en chili con carne per liter verkopen EDLL

17 maart 2020

15u49 8 Leuven Het volkscafé Leuven Central, aan het Margarethaplein in Leuven, gaat drie dagen bolognaisesaus en chili con carne per liter verkopen.

“In een poging om het hoofd boven water te houden, organiseren wij komend weekend een afhaal-driedaagse van onze ‘beroemde’ bolognaisesaus en chili con carne”, laat het volkscafé weten. De gerechten worden per liter verkocht. Voor de bolognaisesaus betalen liefhebbers 18 euro per liter en voor de chili con carne 15 euro per liter. “Bestellingen moeten doorgegeven worden vóór donderdag 12 uur”, aldus Leuven Central. Afhalen kan vervolgens van zaterdag tot en met maandag, telkens tussen 10 uur en 17 uur.

Wie geïnteresseerd is in een van de twee Leuven Central-gerechten vindt meer informatie op Facebook. Afhalen moet je in het café zelf doen. “Om de afhaalmomenten te spreiden, zullen we met iedereen afzonderlijk een richtuur afspreken”, klinkt het nog.