Volkscafé ‘In De Toewip’ sluit definitief en staat te koop voor 1,3 miljoen euro Kim Aerts

21 augustus 2019

18u40 1 Leuven Het bekende volkscafé ‘In De Toewip’ in de Diestsestraat in Leuven sluit op 3 oktober de deuren. Cafébaas Paul Aerts (73) zegt de horeca na 46 jaar definitief vaarwel. De bruine kroeg met feestzaal en indoor ‘wip’ staat ondertussen 4 jaar te koop. Vraagprijs: 1.350.000 euro.

Cafébaas Paul ‘Polle’ Aerts heeft het na bijna een halve eeuw wel gehad met het caféleven. Hij staat nog bijna dagelijks zelf achter de tapkast. “Welke zot werkt er tot zijn 73ste? Het is welletjes geweest”, zegt Polle. “Die studentenfeesten tot ’s ochtends vroeg, daar ben ik al langer mee gestopt. Mijn feestzaal verhuurde ik enkel nog aan groepen waar ik goed mee bevriend was. Maar dat is nu ook gedaan. Op 28 en 29 september geef ik nog één groot straatfeest. Een week later sluit ik de deuren.”

Nu het einde nadert voor het Leuvense volkscafé lijkt er ook schot te komen in de verkoop van het pand. Dat staat al bijna vijf jaar in de etalage. “Momenteel zijn er een viertal kandidaten, waarvan twee het ernstig menen”, zegt de cafébaas. “Het staat al lang te koop maar doordat ik nog altijd het café runde, heb ik me met de verkoop niet echt kunnen bezighouden. Daar komt hopelijk snel verandering in.”

Wie het volkscafé met woonst en feestzaal wil kopen, moet met een vraagprijs van 1,3 miljoen euro wel stevig in de buidel tasten.

Behoud schutterstoren

Daarnaast ijvert schepen Carl Devlies (CD&V) er ook voor dat de nieuwe eigenaar de unieke schutterstoren overeind houdt. “Vanuit de hoogste verdiepingen in het Stadskantoor kan je de allerlaatste indoor wip in zelfstandige eigendom in heel België bewonderen. Met deze 30-meter hoge zwarte ‘silhouette’ in de Leuvense skyline zijn veel Leuvenaren opgegroeid maar ook talloze studenten hebben wellicht mooie herinneringen aan dit volkscafé. De waarde van dit complex is dan ook niet louter bouwkundig maar vooral ook immaterieel. Het feit dat hier nog staande wip wordt geschoten, één van onze oude volkssporten, is uniek en zeldzaam. Het is de laatste gesloten staande wip van Vlaams-Brabant en er zijn er in heel Vlaanderen nog maar acht. Kortom, een monument van een café dat in het collectieve geheugen van Leuven zit met dank aan Paul ‘Polle’ Aerts. Ik zou het bijzonder jammer vinden als dit niet beschermde gebouw ten prooi zou vallen aan platte stadsontwikkeling. Begin september zitten we opnieuw samen om dat allemaal te bespreken”, aldus Devlies.

Het perceel van het café biedt de mogelijkheid om twee appartementsgebouwen neer te poten van vier verdiepingen hoog. Maar voor het zover is, is er nog een afscheidsfeest in openlucht op zaterdag 28 en zondag 29 september in de Diestsestraat voor het café. Vlaamse charmezangers zoals Danny Fabry, Yves Segers, Sammy Moore en Sergio zullen er het beste van zichzelf geven. De toegang is gratis.