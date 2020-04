Voka: “29 % van de bevraagde bedrijven in Vlaams-Brabant vreest een nakend faillissement” Bart Mertens

13u00 0 Leuven Voka dringt er bij de regeringen, de Nationale Veiligheidsraad en de expertengroep die de exitstrategie moet voorbereiden op aan om snel een actieplan op te stellen. “We moeten snel werk maken van zo’n slimme heropstart van de economie. Per week waarin we verder werken zoals vandaag, lijden we miljarden euro’s schade”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Sommige Europese landen starten hun economie geleidelijk opnieuw op. Ook ons land is al bezig met een exitstrategie maar de uitvoering daarvan zal nog even op zich laten wachten. Toch kan België als exportland niet achterblijven en concurrentiekracht blijven verliezen volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij Voka. Uit de wekelijkse enquête bleek immers nogmaals hoe hard de Vlaams-Brabantse ondernemingen lijden onder de coronacrisis en de bijhorende maatregelen. Uit diezelfde enquête bleek onder meer dat 29% van de bevraagde bedrijven een nakend faillissement vreest. Toch denken de ondernemers vooruit en maken ze plannen voor een heropstart. “Uit de vele contacten met ondernemers blijkt dat ze bereid zijn verder te investeren in bijkomende gezondheidsmaatregelen. Uit de economische cijfers die de Nationale Bank en het Planbureau gisteren bekend maakten, blijkt bovendien hoe dramatisch de impact is van de coronacrisis op onze economie. Als we talmen met de heropstart of deze niet goed uittekenen, komen de fundamenten van onze economie in gevaar. Er gaat vandaag terecht veel aandacht naar de binnenlandse vraag en de gezinsbestedingen maar de motor van onze economie is de export. We moeten onze economie snel en slim heropstarten om onze Vlaamse tewerkstelling en economie te verzekeren”, aldus Hans Maertens.

Voka stelt vast dat de Europese Unie en het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zwaar onder druk staan. Overal duikt er meer protectionisme op Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka

Daarom dringt Voka aan om snel werk te maken van een nieuwe en aangepaste strategie voor de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dit moet gebeuren op Vlaams niveau met FIT, VLAIO en andere instanties maar ook op federaal en Europees niveau. Voka stelt vast dat de Europese Unie en het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zwaar onder druk staan. “Overal duikt er meer protectionisme op. Als we daar geen antwoord op hebben, zullen onze exporterende bedrijven nog veel meer afzien dan vandaag en dat raakt het hart van onze economie. Daarom is een snelle doorstart van onze bedrijven noodzakelijk”, klinkt het. Voka lanceert ook een positieve campagne om ‘op te staan en samen door te gaan’. Meer info: www.voka.be/samen-doorgaan.