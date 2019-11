Voetgangster sterft op Leuvense ring na aanrijding met wagen tijdens spitsuur Kim Aerts

27 november 2019

Ter hoogte van de Parkpoort in Leuven is omstreeks 15 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw werd er aangereden door een auto, toen ze vermoedelijk de baan wou oversteken op een plek waar geen zebrapad voorzien is. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het Leuvense parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De verkeershinder was eerder gering door het ongeluk.