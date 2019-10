Voetgangster loopt beenbreuk op bij aanrijding ADPW

16 oktober 2019

14u36 0

Op de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee werd dinsdagnamiddag een voetganger aangereden. De 62-jarige vrouw uit Heverlee was te voet onderweg toen een 72-jarige bestuurder van een bestelwagen links wou afslagen. De man uit de buurt had de vrouw niet opgemerkt en reed haar aan. Ze werd met een beenbreuk overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.