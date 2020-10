Voetgangersbrug aan Lüdenscheidsingel vordert goed: “Aannemer bouwde constructie niet ter plaatse maar in een atelier” Bart Mertens

09 oktober 2020

12u00 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt momenteel een nieuw fietspad aan in de berm van de Lüdenscheidsingel. “De werken zijn al goed gevorderd”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

“Het fietspad verbindt het Engels Plein met de Nieuwe Mechelsesteenweg”, aldus de Leuvense schepen Dirk Vansina. “Tegelijk werkt AWV aan een nieuwe bushalte op de Lüdenscheidsingel. De investering van AWV in het fietspad en de bushalte bedraagt 3,6 miljoen euro. Daarnaast investeert de stad ter hoogte van de Albert Woutersstraat in een voetgangersbrug over het verzonken fietspad. Zo kunnen de bewoners van Wilsele-Dorp gemakkelijk de nieuwe bushalte op de Lüdenscheidsingel bereiken en vermijden ze een omweg via de Pompstraat. Bovenaan de brug komt ook een fietsenstalling. De investering in het ontwerp en de bouw van de brug bedraagt 112.000 euro. Opmerkelijk is dat de aannemer de brug bouwde in een atelier. De stalen constructie van de voetgangersbrug werd vorige week al geplaatst. Van zodra de werkzaamheden aan de bushalte en het fietspad klaar zijn, zullen de bussen de nieuwe bushalte bedienen op de Lüdenscheidsingel. Er wordt gemikt op midden november.”