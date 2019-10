Voetganger naar ziekenhuis na aanrijding met fietser ADPW

09 oktober 2019

In de Groenstraat in Heverlee werd dinsdagnamiddag een overstekende voetganger aangereden door een fietser. De 67-jarige vrouw uit de buurt stak de straat over toen er net een 14-jarige fietser in dezelfde richting aangereden kwam. Het kwam tot een aanrijding waarbij de voetganger ten val kwam. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.