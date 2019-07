Voetganger naar ziekenhuis na aanrijding met fietser ADPW

31 juli 2019

Op de Tiensevest in Leuven werd dinsdagavond een voetganger aangereden door een fietser. In de omgeving van het Martelarenplein wou de 43-jarige vrouw uit Kortenberg naar haar geparkeerde auto wandelen en liep hierbij over het fietspad toen er net een 27-jarige man uit Leuven met zijn fiets aangereden kwam. Hij kon haar niet meer ontwijken en het kwam tot een aanrijding.

De vrouw kwam ten val en verloor even het bewustzijn. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis met een hoofdwonde. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.