Voetganger (80) wordt aangereden JSL

03 september 2020

Woensdagmiddag werd een voetganger aangereden in het centrum van Leuven. De 80-jarige man uit de buurt stak de Pelgrimsstraat over toen er net een automobilist de straat indraaide. De 58-jarige vrouw uit Dentergem had de man niet opgemerkt en het kwam tot een lichte aanrijding waarbij de man ten val kwam. De tachtiger werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.