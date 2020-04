Voedselinspectie sluit bakkerij in UZ Leuven na vondst muizen: “Dit komt érg ongelegen” Kim Aerts en Kristien Bollen

11 april 2020

16u09 21 Leuven Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft vrijdag na controle beslist om de bakkerij van het UZ Leuven te sluiten. Reden: twee muizen in de voorraadkamer.

De bakkerij in Gasthuisberg zorgt dagelijks voor een duizendtal broden voor patiënten en personeel. Tijdens een inspectie vrijdag van het FAVV ontdekten controleurs een koppeltje muizen tussen de voorraden. “Ze hebben beslist om de bakkerij meteen te sluiten. Het is spijtig dat het net nu moet voorvallen tijdens het paasweekend en midden in de coronacrisis”, reageert woordvoerder Suzy Van Hoof op het voorval. “Ondertussen hebben wij ons moeten beroepen op lokale bakkers om brood aan te leveren, maar de goede werking van de bevoorrading is nooit in het gedrang gekomen. We hebben nu heel het weekend om de bakkerij grondig te kuisen. Maandag volgt opnieuw een controle en weten we of we terug aan de slag mogen”, zegt Van Hoof.