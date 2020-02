Vluchtende student mag nacht ontnuchteren in de cel JSL

14 februari 2020



In de nacht van donderdag op vrijdag sloeg een jongeman in het centrum van Leuven op de vlucht voor de politie. Een overlastpatrouille van de Leuvense politie merkte in de Tiensestraat een fietser op met een passagier achterop de fiets. Toen de politie de jongemannen wou controleren sprong de passagier er af en zette hij het op een lopen. De 22-jarige jongeman uit Sint-Katelijne-Waver kwam echter al snel ten val en hij kon ingerekend worden. Het was al snel duidelijk dat er alcohol in het spel was en hij mocht een nachtje ontnuchteren in de cel.