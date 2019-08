Vluchtelingenwerk vraagt met 900 beeldjes aandacht voor verdronken vluchtelingen AW

29 augustus 2019

10u57

Bron: Belga 0 Leuven Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft vanmorgen op het Martelarenplein in Leuven ongeveer 900 houten beeldjes geplaatst van wandelende mannetjes met een koffer. Dat zijn er evenveel als het aantal vluchtelingen dat dit jaar al verdronk op de Middellandse Zee.

“Met deze actie willen we voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen. Dit jaar alleen al stierven bijna 900 personen op de Middellandse Zee. Het is belangrijk dat we solidariteit tonen met hen", aldus Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.



Op diverse andere plaatsen in Vlaanderen plaatste de organisaties telkens een twintigtal beeldjes. In Mechelen was dat het geval op de leuning van de Beethovenbrug aan de Vismarkt, in Brussel op de rand van een fontein aan de Kruidtuin, in Gent op een brug in de Lammerstraat ter hoogte van de Vooruit, in Genk aan de Eerste Cyclistenlaan en in Bredene aan het kuststrand.

Wie zijn solidariteit met vluchtelingen wil tonen, kan dit volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen doen met de Refugee Walk, een sponsortocht van 40 kilometer op 29 september in Leuven. Vluchtelingenwerk Vlaanderen gebruikt dit geld om de toegang tot Europa veiliger te maken. "Zo willen we ervoor zorgen dat mensen op de vlucht niet meer in gammele bootjes hoeven te stappen en zo het risico lopen te sterven op de Middellandse Zee", aldus Eef Heylighen.



Lees verder onder de foto:

Humanitaire visa

In de marge van de actie vandaag in Leuven pleitte Heylighen voor een uniforme, Europese regeling voor humanitaire visa met duidelijke criteria. In ons land behoort dit tot de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Europese landen moeten ook meer inzetten op de opname van vluchtelingen uit kampen zonder fatsoenlijke opvang in de buurlanden van het land dat ze ontvluchtten. De criteria voor gezinshereniging van familieleden uit oorlogsgebieden moeten soepeler", aldus Heylighen.

Bij de actie in Leuven was ook een Iraakse vluchteling aanwezig die na een zeer moeilijke en gevaarlijke tocht van enkele maanden in 2015 vanuit Mosoel in ons land belandde en hier een jaar later asiel verkreeg. Hij geraakte van Izmir tot in Lesbos via een door smokkelaars georganiseerde overtocht met een boot waarop zich een zeventigtal personen bevonden, terwijl er maar plaats was voor dertig. Hij ontsnapte aan de dood toen het bootje zonder benzine viel, maar de passagiers toch al roeiend de Griekse kust konden bereiken.