Vluchtelingenwerk Vlaanderen: “Houten beeldjes als symbool voor vluchtelingen die stierven op zee” Bart Mertens

29 augustus 2019

16u50 4 Leuven Vanmorgen doken overal in Vlaanderen houten beeldjes op. Ook in Leuven op het Martelarenplein stonden er al vroeg wandelende mannetjes met een koffer in de hand. Al snel bleek het om een actie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen te gaan. “De mannetjes staan symbool voor alle vluchtelingen die in 2019 het leven lieten op de Middellandse Zee”, zegt Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

“Met deze actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen voorbijgangers laten stilstaan bij de moeilijke weg die mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging afleggen. Dit jaar alleen al stierven bijna 900 mensen op de Middellandse Zee. Eergisteren nog lieten een 40-tal mensen op de vlucht het leven voor de Libische kust. Het is belangrijk dat we solidariteit tonen met deze mensen. Dat kan onder meer door mee te stappen met onze Refugee Walk op zondag 29 september”, zegt Eef Heylighen, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Refugee Walk

De Refugee Walk is een sponsortocht van 40 kilometer waarbij deelnemers geld inzamelen voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

“Daarmee zetten we onder meer in op de veilige toegang tot Europa. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen op de vlucht hun leven niet meer hoeven te wagen op zee”, zegt Eef Heylighen. Dit jaar is de Refugee Walk in Leuven toe aan de vierde editie. De Refugee Walk telt op dit moment 842 deelnemers die samen al meer dan 62.000 euro inzamelden voor mensen op de vlucht. In 2018 wandelden 1.100 mensen mee die samen 254.157 euro inzamelden. In Leuven geeft de sp.a-fractie alvast het goede voorbeeld. An Jamar, Bert Cornillie, Christophe Stockman, Daisy Kaerts, Sarah Mohamed Khalif, Mattias Langens, Bruno Tobback en Lalynn Wadera nemen deel. “Wereldwijd waren nooit zo veel mensen op de vlucht voor geweld, oorlog en vervolging. Sommige vluchtelingen zijn wekenlang te voet onderweg, op zoek naar een veilige thuis. Daarom daagt de Refugee Walk ons uit om in de voetsporen te treden van vluchtelingen. En daarvoor rekenen we graag op jullie steun”, laat schepen Lalynn Wadera optekenen.

Meer info: www.refugeewalk.be