Vluchtelingen op hotel in Leuven na huisjesmelkerij Appeltans Joris Smets

10 januari 2020

In het Ibis-hotel in Leuven zijn een twintigtal vluchtelingen opgevangen, dat schrijft de Tijd. De vluchtelingen zijn hier ondergebracht door de stad Leuven nadat het gerecht verschillende panden van de beruchte Appeltans familie onbewoonbaar had verklaard. Vader Appeltans en zoon Manu zijn momenteel weer vrij onder voorwaarden. Zij waren na hun arrestatie vorige maand aangehouden door de onderzoeksrechter voor huisjesmelkerij. De vluchtelingen waren een gemakkelijke prooi voor de Appeltans familie omdat ze nergens anders terecht konden.