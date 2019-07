Vlaamse vlag N-VA-gemeenteraadslid Zeger Debyser gestolen KAR

15 juli 2019

13u13 0 Leuven In de wijk Spaanse Kroon in Leuven is een onbekende er zondagnacht vandoor gegaan met de vlag met de Vlaamse leeuw op die aan het huis hing van Zeger Debyser, fractieleider voor oppositiepartij N-VA in de Leuvense gemeenteraad.

“De vlag was een erfstuk van mijn grootvader. Die hing aan mijn slaapkamerraam en ze hebben die dus gestolen. Een sticker met ‘fuck N-VA’ erop kreeg ik in de plaats. Ik vind dat heel intimiderend, want ze zijn toch mijn tuin moeten binnendringen. En de vlag hing redelijk hoog dus ze hebben zelfs een ladder moeten gebruiken of toch goed moeten springen”, zegt Debyser, die klacht indient bij de politie. “Ik ben er echt niet goed van. Het was een vlag die ik van mijn grootvader geërfd heb. Ik denk dat ze wel bijna 100 jaar was. Al 25 jaar hang ik die met 11 juli buiten. Nooit heb ik daar reacties op gekregen. Ik vind het echt een heel lage zet. Voor mij is dat een emotioneel erfstuk. Dus bij deze een oproep om ze terug te brengen als ze nog niet vernietigd is.”